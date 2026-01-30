Зимняя Олимпиада — 2026
Британские ВМС подняли в воздух авиацию из-за российского сухогруза

DT: Британия заставила покинуть свои воды российский сухогруз «Синегорск»

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британские власти заставили покинуть свои территориальные воды российский сухогруз «Синегорск», пишет The Daily Telegraph. Судно вошло в акваторию для устранения технической неисправности, что вызвало оперативную реакцию силовых структур Соединенного Королевства.

Инцидент произошел в Бристольском заливе 27 января. «Синегорск» встал на якорь недалеко от побережья, вблизи стратегически важных подводных телекоммуникационных кабелей. Наблюдение за ним велось с воздуха: к судну направлялся вертолет ВМС, а также патрульный самолет береговой охраны. После примерно 14 часов стоянки сухогруз снялся с якоря и вышел в море.

Мы выпустили четкое предупреждение судну «Синегорск» с требованием покинуть британские воды после того, как оно вошло в них для проведения необходимых ремонтных работ, — заявил изданию официальный представитель Минтранса Великобритании.

Эта директива была выполнена, и судно покинуло британские воды. Инцидент был разрешен в рамках стандартных процедур обеспечения морской безопасности, так как «Синегорск» не входит в санкционные списки и не считается частью так называемого «теневого флота».

Ранее Вооруженные силы Соединенных Штатов осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Акция была проведена утром 20 января при поддержке Министерства внутренней безопасности.

Россия
Великобритания
сухогрузы
вмс
