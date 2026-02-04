«Грязный Санчес»: Маск разразился критикой в адрес премьера Испании

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса тираном и предателем своего народа. Так он прокомментировал планы властей запретить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. В другом посте в соцсети X предприниматель охарактеризовал испанского политика как «истинного фашистского диктатора».

Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании, — написал Маск.

Премьер Испании до этого пояснил, что запрет станет частью нормативного пакета, направленного на создание «здорового цифрового пространства» и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.

Ранее во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Национальное собрание страны также одобрило запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ. Проект подготовлен депутатом Лорой Миллер, представляющей партию «Возрождение» президента Эммануэля Макрона. Как подчеркнула сама политик, главная цель инициативы заключается в защите психологического благополучия молодых французов.