13 февраля 2026 в 20:08

На Западе узнали позицию США по вопросу ядерной безопасности Европы

Bloomberg: Пентагон подтвердил ядерную защиту европейских союзников

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Соединенные Штаты сохраняют ядерный зонтик над Европой, несмотря на собственные призывы к союзникам активнее заботиться о своей обороне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В Пентагоне подтвердили, что гарантии ядерного сдерживания для европейских партнеров остаются в силе.

Представитель Министерства войны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять свое ядерное сдерживание на своих союзников, — говорится в сообщении.

Ранее источники сообщили, что европейские военные впервые после холодной войны ведут закрытые консультации о формировании собственного ядерного потенциала на фоне сомнений в надежности США как гаранта безопасности. При этом президент Франции Эммануэль Макрон готовит выступление, где, как ожидается, предложит союзникам защиту под французским ядерным зонтиком.

Кроме того, военкор Александр Коц заявил, что Европа собирается вступить в ядерную гонку, однако ни одно государство ЕС, кроме Франции, не способно самостоятельно создать атомное оружие. По его словам, даже Германия, которая могла бы претендовать на эту роль, не сумеет реализовать подобную программу без поставок российского газа.

