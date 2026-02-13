Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым

Съемки сериала с актером Михаилом Ефремовым откладываются, пока нельзя обозначить точные сроки начала, потому что процесс подготовки к продакшену затянулся, сообщил NEWS.ru продюсер Сергей Кальварский. Летом 2025 года продюсер заявлял, что собирается приступить к съемкам сериала-антиутопии зимой 2026-го.

Могу сказать, что Миша точно будет сниматься. Не могу рассказать подробности сюжета по контракту. Миша сыграет положительного персонажа. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца, как и любой проект-сериал. Он будет выходить на онлайн-платформе, — сказал Кальварский NEWS.ru.

Он подчеркнул, что предложил роль Ефремову не для того, чтобы поддержать, а потому что он профессионал. По его мнению, актер уже понес наказание за содеянное и никаких репутационных рисков для продюсера нет.

Я, конечно, боюсь за свою репутацию, потому что она у меня есть. Но в данном случае никаких репутационных рисков не возникает. Миша совершил страшный проступок, преступление и понес за него наказание с точки зрения закона, — отметил Кальварский.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе репетиций в «Мастерской „12“» высказал ряд критических замечаний в адрес Ефремова. Несмотря на творческие разногласия, актер демонстрирует колоссальную самоотдачу, проводя на сцене по четыре часа в день и более, но длительный перерыв в карьере и проблемы со здоровьем серьезно осложняют процесс.