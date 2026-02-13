Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 20:41

Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым

Продюсер Кальварский: процесс подготовки съемок сериала с Ефремовым затянулся

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Съемки сериала с актером Михаилом Ефремовым откладываются, пока нельзя обозначить точные сроки начала, потому что процесс подготовки к продакшену затянулся, сообщил NEWS.ru продюсер Сергей Кальварский. Летом 2025 года продюсер заявлял, что собирается приступить к съемкам сериала-антиутопии зимой 2026-го.

Могу сказать, что Миша точно будет сниматься. Не могу рассказать подробности сюжета по контракту. Миша сыграет положительного персонажа. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца, как и любой проект-сериал. Он будет выходить на онлайн-платформе, — сказал Кальварский NEWS.ru.

Он подчеркнул, что предложил роль Ефремову не для того, чтобы поддержать, а потому что он профессионал. По его мнению, актер уже понес наказание за содеянное и никаких репутационных рисков для продюсера нет.

Я, конечно, боюсь за свою репутацию, потому что она у меня есть. Но в данном случае никаких репутационных рисков не возникает. Миша совершил страшный проступок, преступление и понес за него наказание с точки зрения закона, — отметил Кальварский.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе репетиций в «Мастерской „12“» высказал ряд критических замечаний в адрес Ефремова. Несмотря на творческие разногласия, актер демонстрирует колоссальную самоотдачу, проводя на сцене по четыре часа в день и более, но длительный перерыв в карьере и проблемы со здоровьем серьезно осложняют процесс.

Михаил Ефремов
сериалы
актеры
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
«Хорошо ладим»: Трамп оценил ситуацию вокруг Гренландии
«Безумная затея»: посол России ответил на воинственные призывы Германии
«Каждый день»: Филиппо рассказал о «моде» на катастрофы в Лувре
Тела двух трехлетних сестер нашли в бассейне частного дома
«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности
Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут
«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому
Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой
«Соперничество великих»: Мерц сделал серьезное предупреждение США
Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым
Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения
Синоптик рассказал о приближении аномального марта
Сменивший гражданство россиянин взял серебро Олимпиады
Лазерный труборез и роботы-сварщики: как технологии меняют металлообработку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.