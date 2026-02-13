Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 21:06

«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии

WSJ: командир НАТО категорично оценил учения в Эстонии

Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press
Один из командиров НАТО подытожил военные учения «Еж 2025» в Эстонии фразой «мы в заднице», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала. По его словам, солдаты должны более критично оценивать себя после подготовки.

Несколько источников рассказали историю об одном командире, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: «Мы в заднице». Я спросил эстонского полковника Пробала об этой реакции. Он сказал, что одной из целей учений было помочь участникам «больше думать о себе критически», — говорится в публикации.

Учения состоялись в мае 2025 года. В них участвовали более 16 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО. Во время имитации боя 10 бойцов ВСУ уничтожили 17 единиц техники и нанесли 30 ударов по другим целям, что сопоставимо с потерями двух батальонов за один день.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник жестко раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за ироничное высказывание о темпах продвижения российской армии. Парламентарий пояснил, что в зоне спецоперации Россия действует сдержанно ради сохранения жизней, и предупредил, что в случае прямой конфронтации с Европой силы Альянса будут уничтожены моментально.

НАТО
учения
военные
Эстония
