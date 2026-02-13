Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 20:16

Французский биатлонист не оставил шансов соперникам в олимпийском спринте

Фийон Майе выиграл золото в спринте в Антерсельве

Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе выиграл золото в спринтерской гонке на 10 километров на Олимпийских играх в Антерсельве. Он преодолел дистанцию за 22 минуты 53,1 секунды, чисто отработав на обоих огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен с отставанием в 13,7 секунды и нулем промахов. Бронзу взял его соотечественник Стурла Холм Легрейд, уступивший лидеру 15,9 секунды при такой же безупречной стрельбе.

Для 33-летнего Фийона Майе это золото стало вторым на нынешних Играх — ранее он победил в смешанной эстафете. Француз теперь четырехкратный олимпийский чемпион: две победы он также одержал в Пекине. Помимо этого, на его счету шесть титулов чемпиона мира и победа в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал третье золото на Олимпиаде в Милане, одержав победу в гонке на 10 километров свободным стилем. До этого он уже первенствовал в скиатлоне и личном спринте. Таким образом, 29-летний спортсмен довел число своих олимпийских наград высшей пробы до восьми, повторив рекорд знаменитых соотечественников.

