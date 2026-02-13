Зимняя Олимпиада — 2026
В Перми отменили забег трезвенников из-за недостаточного числа участников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Активисты движения «Трезвая Пермь» отменили «трезвую пробежку» в городе, которая проводилась с 2012 года, говорится в группе движения в соцсети «ВКонтакте». Организаторы пояснили, что мероприятие не состоится из-за недостаточного количества заявок от желающих принять участие.

Ввиду невысокой активности под предыдущим постом наша команда приняла решение не проводить пробежку в честь Дня защитника Отечества, — указано в группе.

Ранее в в Вологде и Череповце убрали все рекламные вывески сети алкогольных магазинов «Красное & Белое». Как объявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, причиной послужило несоблюдение требований городского благоустройства.

В самой Вологодской области действуют ограничения на продажу алкоголя. Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

