14 января 2026 в 18:26

Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого

Гинцбург заявил, что в 2026 году может появиться вакцина от рака легкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцина от онкологических заболеваний легких может появиться в России в 2026 году, рассказал NEWS.ru научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, уже сейчас разработан препарат, который будет протестирован на больных меланомой.

«Гамалея» уже создала персонализированную отечественную вакцину от рака, рассчитанную на больных меланомой. Это индивидуальный препарат, готовится по специальному рецепту для тех, у кого уже есть диагноз. Мы готовы его дорабатывать для каждого конкретного человека. Рассчитываем, что в конце 2026 года мы вместе с онкологическим институтом Герцена выйдем на предоставление материалов в центр экспертизы лекарственных средств, чтобы получить разрешение еще на новую зоологию рака — немелкоклеточного рака легких, — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда пациентов уже началась. Для ряда больных проведена диагностика, и сейчас идет синтез вакцин, которые будут вводиться онкобольным. При этом первая детская вакцина от рака должна появиться в течение ближайших 10 лет.

