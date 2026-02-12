Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 08:49

Силовики раскрыли последние детали боев за Цветковое

ТАСС: ВСУ практически покинули позиции в Цветковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уже практически покинули позиции в селе Цветковом в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, российские войска нанесли по противнику множественные массированные удары фугасными авиабомбами.

Подразделения противника практически покинули позиции в селе Цветковом, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев рассказал, что украинские войска потеряли терминал спутниковой связи Starlink. По его словам, только за последние сутки противник лишился 28 блиндажей с личным составом. Поражены и три наземных робототехнических комплекса, также сбиты шесть беспилотников противника.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что для обращения ВСУ в бегство под Купянском российским войскам необходимо увеличить количество задействованных на этом участке сил. По его словам, усилить наступающую группировку следует как минимум вдвое.

