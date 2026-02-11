Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском Полковник Баранец: ВСУ побегут, если ВС РФ увеличат наступающую группировку

Для обращения ВСУ в бегство под Купянском российским войскам надо увеличить количество задействованных на этом участке сил, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, усилить наступающую группировку надо как минимум вдвое. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Предпосылки для отступления ВСУ появятся, когда российское командование введет мощные резервы, по силе как минимум вдвое превосходящие личный состав, пытающийся наступать. Я уверен, что командование группировки, работающей на Купянском направлении, сейчас этим и занимается, — сказал Баранец.

Он отметил, что подразделения ВСУ в районе Купянска находятся в сложной ситуации из-за недостатка снабжения, так как ВС РФ перекрывают пути подвоза артобстрелами и ударами дронов. Кроме того, Баранец подтвердил информацию о большом количестве потерь врага из-за обморожений и голода.

Согласно показаниям некоторых военнопленных, на одном из участков, я пока не могу уточнить, где именно, от холода и голода погибло более ста украинских военнослужащих. Когда множество пленных независимо друг от друга называют схожие цифры — этим свидетельствам можно придать вес. Причина, как они сами и говорят, в том, что российская армия перерубила логистические пути подвоза продовольствия и эвакуации раненых, — отметил Баранец.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали под Купянском подполковника группы «Альфа» СБУ Руслана Петренко. Он командовал группой БПЛА и координировал действия диверсантов.