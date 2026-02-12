Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:17

Генерал усомнился в готовности Зеленского закончить конфликт с РФ к лету

Генерал Липовой: Зеленский хочет продлить конфликт с Россией, а не закончить его

Президент Украины Владимир Зеленский стремится не завершить конфликт с Россией, а продлить его, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя предположение Киева о прекращении боевых действий к июню. По его словам, политик систематически публично заявляет одно, но на деле всегда поступает иначе.

Конфликт начался не на Украине и закончится не там. Он зародился за океаном, там же и подойдет к концу. Зеленский каждый день удивляет весь мир новыми заявлениями. И все они направлены на то, чтобы каждый раз выставить себя в роли основного миротворца. Но он борется не за мир, а за собственную шкуру и всячески продлевает агонию собственного режима. Он заявляет одно, а делает совсем другое. Все его приказы направлены на эскалацию конфликта. Бесконечные террористические атаки на приграничные регионы России, провокации в отношении наших граждан, в том числе военнослужащих. Все это говорит не о желании закончить конфликт, а о стремлении его продлить, — высказался Липовой.

Ранее Зеленский заявил, что США намерены завершить украинский конфликт к лету. По его мнению, для достижения мира на Киев будут оказывать давление. Он предположил, что на позицию Вашингтона влияют внутренние политические вопросы, включая предстоящие промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года.

