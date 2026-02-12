Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:36

В МО России заявили об ударах по инфраструктуре ВСУ в 147 районах

МО: российские войска нанесли поражение объектам ВСУ и иностранным наемникам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары проводились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов полностью уничтожен в результате удара ВС РФ. Ущерб предприятию он оценил примерно в $35 млн (более 2,7 млрд рублей). По словам замкомандующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова, завод производил беспилотники для спецподразделения Lasar’s Group, входящего в состав Нацгвардии Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого в МО РФ сообщили, что за неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, включая предприятия ВПК, транспорт и энергетику. В ведомстве подчеркнули, что удары проводились в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

