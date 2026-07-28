Наггетс-пита с гриля: курица, овощи и йогурт в кармашке — беру на пикник

Наггетс-пита с гриля: курица, овощи и йогурт в кармашке — беру на пикник

Хочется сочного и быстрого обеда? Готовлю питы с наггетсами на гриле: курица получается с аппетитными полосками, овощи хрустят, а йогуртовый соус с огурцом и чесноком дает прохладу и свежесть. Все собирается за считаные минуты.

Ингредиенты

Пита — 3 шт., наггетсы куриные — 300 г, йогурт греческий — 200 г, огурец — 2 шт., томат черри — 200 г, салат айсберг — 50 г, чеснок — 1 зубчик, орегано сушеный — 0,5 ч. л., масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала натираю один огурец на крупной терке, второй режу мелкими кубиками. Смешиваю тертый огурец с греческим йогуртом, пропущенным через пресс чесноком и орегано, солю и перчу — соус готов. Тем временем разогреваю гриль, наливаю оливковое масло и обжариваю наггетсы по 3-4 минуты с каждой стороны, а затем накрываю фольгой и довожу до готовности еще пару минут. Слегка подрумяниваю питы на решетке, разрезаю их пополам. Наполняю кармашки соусом, кладу внутрь наггетсы, кубики свежего огурца, половинки черри и нашинкованный салат. Подаю сразу, пока все горячее и хрустящее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Наггетсы на гриле получились сочнее, чем во фритюре, и без лишнего масла. Пита на разрезе напоминает уютный кармашек: курица, хрустящий огурец и нежный йогуртовый соус. Моя рекомендация — подавать такие питы сразу, пока лепешка теплая и мягкая.