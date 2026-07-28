Беру кабачки, яйца и сыр — за 20 минут на сковороде румянятся лепешки «Летние». К завтраку самое то

Беру кабачки, яйца и сыр — за 20 минут на сковороде румянятся лепешки «Летние». К завтраку самое то

Когда хочется чего-то сытного и быстрого, этот рецепт меня всегда выручает. Натираю кабачок, смешиваю с яйцом, сыром и мукой — и на сковороду. Получаются нежные воздушные оладьи, которые хороши и горячими, и остывшими. Отличная альтернатива надоевшим завтракам.

Ингредиенты

Кабачок — 1/3 шт., яйцо — 2 шт., сыр — 100 г, лук зеленый — 20 г, мука — 30 г, кефир — 30 г, чеснок — 1 зубчик, соль/перец — по вкусу, паприка — 1/2 ч. л., куркума — 1/2 ч. л., масло — 5 ст. л., зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала натираю кабачок на крупной терке, солю, оставляю на 5 минут, чтобы стекла лишняя влага. Тем временем мелко рублю зеленый лук, чеснок и зелень. Смешиваю яйца с кефиром, добавляю муку, паприку, куркуму и взбиваю до однородности. Соединяю натертый кабачок, сыр, лук, чеснок, зелень и яичную смесь, перемешиваю. Жарю на разогретом масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые лепешки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими со сметаной или любимым соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Лепешки действительно держат форму без грамма муки! Сыр плавится и скрепляет кабачок лучше любого клейстера. Внутри они сочные и нежные, а корочка — хрустящая, золотистая. Главный совет: подавайте их горячими, пока сыр тягучий, со сметаной и щепоткой свежемолотого перца.