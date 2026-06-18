Россиянам рассказали о наиболее частых ошибках при кредитовании

Россиянам рассказали о наиболее частых ошибках при кредитовании Роскачество: увеличение срока кредита может привести к большим переплатам

Увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки может привести к большим переплатам, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Отмечается, что люди часто игнорируют реальную стоимость кредита.

Многие соглашаются на увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку, не осознавая, что итоговая переплата в этом случае будет значительно выше, — заявили в ведомстве.

Еще одной частой ошибкой является нежелание сравнивать предложения в нескольких банках. Ставки и условия могут значительно различаться в разных финансовых организациях.

Ранее инвестор Владимир Виноградов рассказал, что ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 18% годовых уже к июлю. Соответствующий показатель по ипотеке, в свою очередь, может уменьшиться до 16%.