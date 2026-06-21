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21 июня 2026 в 06:00

День кинолога в РФ: как работают хвостатые защитники — фото NEWS.ru

Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на патрулировании территории в промышленном районе Москвы Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на патрулировании территории в промышленном районе Москвы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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21 июня в России отмечают День кинолога — профессиональный праздник специалистов, работающих с собаками, а история этой даты связана с открытием первого питомника полицейских сыскных собак в Санкт-Петербурге.

История праздника берет начало в 1906 году. Именно 21 июня в Санкт-Петербурге начал работу первый в стране питомник полицейских сыскных собак, что стало важным шагом в развитии системы охраны правопорядка. Сегодня подразделения, работающие с собаками, действуют практически во всех силовых ведомствах России. Современный кинолог занимается не только дрессировкой. В его обязанности входят подбор животных для разведения, выращивание щенков, коррекция поведения взрослых собак, а также обучение их специализированным навыкам — от поиска взрывчатых веществ и наркотиков до караульной службы.

Специалисты востребованы в самых разных сферах. Они работают в МЧС, помогая искать людей под завалами, на таможне выявляют контрабанду, трудятся в охотничьих хозяйствах, частных центрах дрессировки, а также занимаются спортивной кинологией и зоопсихологией. При этом профессия требует не только глубоких знаний, но и осторожности, ведь даже хорошо обученная служебная собака остается сильным животным, поведение которого необходимо уметь контролировать.

Когда речь идет о служебном собаководстве, многие в первую очередь вспоминают немецких овчарок. Действительно, эта порода считается одной из самых универсальных благодаря выносливости, уравновешенному характеру и отличному нюху. Однако в работе используют и другие породы.

Самые яркие моменты работы кинологов — в галерее NEWS.ru.

Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Сотрудник кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на дежурстве в Международном аэропорту Шереметьево
Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на дежурстве в Международном аэропорту Шереметьево
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Служебная собака кинологической службы МВД РФ во время тренировки на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Служебная собака кинологической службы МВД РФ во время тренировки на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Сотрудник кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудница кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Сотрудница кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на дежурстве в Международном аэропорту Шереметьево
Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на дежурстве в Международном аэропорту Шереметьево
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Сотрудник ОМОНа со служебной собакой на полигоне Главного управления Росгвардии по Московской области во время тренировки по отработке нахождения взрывчатых веществ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудница кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Сотрудница кинологической службы МВД РФ во время тренировки со служебной собакой на базе Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на патрулировании территории в промышленном районе Москвы
Сотрудник кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на патрулировании территории в промышленном районе Москвы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москва
кинологи
собаки
обучение
Денис Укушев
Д. Укушев
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