День кинолога в РФ: как работают хвостатые защитники — фото NEWS.ru

Сотрудники кинологической службы МВД РФ со служебной собакой на патрулировании территории в промышленном районе Москвы

День кинолога в РФ: как работают хвостатые защитники — фото NEWS.ru

21 июня в России отмечают День кинолога — профессиональный праздник специалистов, работающих с собаками, а история этой даты связана с открытием первого питомника полицейских сыскных собак в Санкт-Петербурге.

История праздника берет начало в 1906 году. Именно 21 июня в Санкт-Петербурге начал работу первый в стране питомник полицейских сыскных собак, что стало важным шагом в развитии системы охраны правопорядка. Сегодня подразделения, работающие с собаками, действуют практически во всех силовых ведомствах России. Современный кинолог занимается не только дрессировкой. В его обязанности входят подбор животных для разведения, выращивание щенков, коррекция поведения взрослых собак, а также обучение их специализированным навыкам — от поиска взрывчатых веществ и наркотиков до караульной службы.

Специалисты востребованы в самых разных сферах. Они работают в МЧС, помогая искать людей под завалами, на таможне выявляют контрабанду, трудятся в охотничьих хозяйствах, частных центрах дрессировки, а также занимаются спортивной кинологией и зоопсихологией. При этом профессия требует не только глубоких знаний, но и осторожности, ведь даже хорошо обученная служебная собака остается сильным животным, поведение которого необходимо уметь контролировать.

Когда речь идет о служебном собаководстве, многие в первую очередь вспоминают немецких овчарок. Действительно, эта порода считается одной из самых универсальных благодаря выносливости, уравновешенному характеру и отличному нюху. Однако в работе используют и другие породы.

Самые яркие моменты работы кинологов — в галерее NEWS.ru.