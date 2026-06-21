Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 05:18

США выдвинули Ирану ультиматум по ядерным объектам

Axios: США предложили Ирану инспекции ООН на ядерные объекты в обмен на $6 млрд

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США стремятся согласовать с Ираном визит инспекторов ООН на ядерные объекты, сообщает Axios со ссылкой на источники. Делегация Вашингтона ожидает, что первый раунд переговоров завершится приглашением инспекторов посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

В качестве встречного шага Вашингтон готов предоставить Тегерану доступ к части замороженных активов. Источники портала уточнили, что речь идет о счете в Катаре на сумму $6 млрд, которые могут быть направлены на гуманитарную помощь. Издание также напомнило, что последний раз инспекторы посещали иранские объекты в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной. В ее состав вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

До этого стало известно, что в американском правительстве усиливается разобщенность между ключевыми фигурами на фоне перехода в очередную стадию военной кампании в Иране. Представители Пентагона акцентируют внимание на том, что задачи Вашингтона сводятся лишь к ликвидации иранских пусковых установок для баллистических ракет.

Мир
США
Иран
ядерные объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польский политик призвал Зеленского вернуть Варшаве оружие и технику
Новый скандал в королевской семье: принц Уильям объявил бойкот Карлу III
В июле Венера и Луна устроят шоу в ночном небе России
ГД раскрыла, когда страховую пенсию будут назначать автоматически
«Гулкий и матовый»: перечислены признаки спелого арбуза
День кинолога в РФ: как работают хвостатые защитники — фото NEWS.ru
Новые правила компенсации за ЖКУ с 1 июля: что изменится, как оформить
В Иркутской области произошло смертельное ДТП
В США озвучили, что вызвало глубокую озабоченность в Киеве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июня
Страны ЕС уличили в попытке убедить мир в мифах по Украине
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерным объектам
Аналитики подсчитали стоимость самого бюджетного летнего супа
Финальный вариант кроссовера Lada Azimut: цена, двигатель, КПП, мультимедиа
В ГД предложили новые льготы для молодых мам
Раскрыто, можно ли футболистам из ДР Конго ехать на ЧМ из-за Эболы
Потеря ребенка, молодой возлюбленный, Табаков: куда пропала Ирина Пегова
Российская семья попала в смертельное ДТП в Восточной Европе
Стало известно, кто определит формат выпускных вечеров в 2026 году
Сколько стоит доехать от Москвы до Сочи летом 2026-го по платной М-4 «Дон»
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.