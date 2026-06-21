США выдвинули Ирану ультиматум по ядерным объектам Axios: США предложили Ирану инспекции ООН на ядерные объекты в обмен на $6 млрд

США стремятся согласовать с Ираном визит инспекторов ООН на ядерные объекты, сообщает Axios со ссылкой на источники. Делегация Вашингтона ожидает, что первый раунд переговоров завершится приглашением инспекторов посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

В качестве встречного шага Вашингтон готов предоставить Тегерану доступ к части замороженных активов. Источники портала уточнили, что речь идет о счете в Катаре на сумму $6 млрд, которые могут быть направлены на гуманитарную помощь. Издание также напомнило, что последний раз инспекторы посещали иранские объекты в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что иранская делегация прибыла в швейцарский Цюрих для переговоров с американской стороной. В ее состав вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, замглавы Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

До этого стало известно, что в американском правительстве усиливается разобщенность между ключевыми фигурами на фоне перехода в очередную стадию военной кампании в Иране. Представители Пентагона акцентируют внимание на том, что задачи Вашингтона сводятся лишь к ликвидации иранских пусковых установок для баллистических ракет.