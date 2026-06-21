В США озвучили, что вызвало глубокую озабоченность в Киеве

В США озвучили, что вызвало глубокую озабоченность в Киеве NYT: удары ВС РФ баллистическими ракетами вызвали озабоченность в Киеве

Россия значительно нарастила производство баллистических ракет, что привело к резкому увеличению числа ударов по Украине и вызывает серьезную озабоченность у Киева, пишет The New York Times. По данным издания, количество таких атак выросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом.

Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, — говорится в материале.

Украина, растерявшая значительную часть ВПК после распада СССР, быстро исчерпала запасы советских ракет «Точка», а собственная программа «Сапсан» не дала результатов. Киев лоббировал поставки ATACMS, но получил ограниченное количество, а их использование сдерживалось Вашингтоном из-за риска эскалации.

Украинские чиновники заявляют о попытках создать собственные баллистические ракеты, однако эксперты предупреждают, что это значительно сложнее производства беспилотников. По словам аналитика Канадского института международных отношений Елены Крыжанивской, уже имеющиеся у Киева крылатые ракеты показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обращал внимание, что Вооруженные силы Украины могут нарастить интенсивность атак беспилотников на территорию России уже осенью. По его словам, Киев делает ставку не только на увеличение количества дронов, но и на параллельное развитие ракетной программы с привлечением европейских союзников.