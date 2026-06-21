Раскрыто, можно ли футболистам из ДР Конго ехать на ЧМ из-за Эболы

Раскрыто, можно ли футболистам из ДР Конго ехать на ЧМ из-за Эболы Онищенко: участие футболистов из ДР Конго в ЧМ-2026 не распространит Эболу

Участие спортсменов из Демократической Республики Конго в чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, не несет угрозы распространения Эболы за пределами Африки, уточнил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, перед поездкой футболисты прошли карантин.

Если они поехали, то они были на карантине, так что это никакой угрозы не представляет, — сказал Онищенко.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Ее эпицентр находится в провинции Итури. По числу жертв и заболевших она уступает лишь трем крупнейшим эпидемиям за последние 50 лет. Согласно последним данным, лабораторно подтверждено 232 случая смерти и 896 случаев заражения.

До этого первый возможный случай заражения вирусом Эбола произошел в Израиле. Министерство здравоохранения страны уточнило, что в настоящее время проводится медицинское обследование, однако официального подтверждения диагноза пока нет. Результаты анализов поступят в течение двух суток.

Ранее сборная Германии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Торонто. Благодаря этой победе немцы набрали шесть очков и гарантировали себе выход в плей-офф — впервые с 2014 года.