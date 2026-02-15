Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 14:34

В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации

Осенью в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press
Этой осенью Швеция возобновит практику масштабных учений по эвакуации гражданских лиц, которые не проводились с 1960-х годов, сообщает Sveriges Radio. Отмечается, что в тех мероприятиях принимали участие 30 тыс. человек.

Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них — в 1961 в Стокгольме с 30 тыс. участников, но с тех пор их не проводили, — говорится в сообщении.

Первые маневры запланированы на осень 2026 года на острове Готланд. В них примут участие до 300 добровольцев. Как отмечается, это станет началом серии тренировок: шведское управление по гражданской обороне уже готовит еще более масштабные учения, которые пройдут на севере страны в 2027 году.

Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция вместе с НАТО проводит учения в Балтийском и Североевропейском регионах, направленные на отработку сценария военного конфликта с Россией. По его словам, эти мероприятия, идущие непрерывной чередой, имеют ярко выраженную антироссийскую направленность.

