Путин сообщил об открытии 276 месторождений твердых ископаемых в 2025 году

За 2025 год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя геологов с профессиональным праздником. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, а также надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

Путин выразил уверенность, что геологи продолжат трудиться честно и на совесть, широко внедрять современные технологии и вносить вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета государства, его промышленного и энергетического потенциала.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране впервые более чем за 20 лет обнаружили новые месторождения лития. По его словам, это важный шаг для укрепления ресурсной независимости страны.