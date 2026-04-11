Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс окончательно перестала поддерживать отношения с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер). По информации US Weekly, звезда Голливуда разозлилась из-за того, что музыкант опубликовал в соцсетях пост с их совместной дочерью Саги Блэйд.

Они договорились, что не будут делиться фотографиями дочери. Это было последней каплей для Меган, — заявил инсайдер.

Ранее рэпер выложил пост, куда попали фото не только младшим ребенком. Артист также выложил серию снимков со старшей дочерью Кейси, появившейся в его отношениях с опубликовал Эммой Кэннон. В подборке оказались фотографии из парков развлечений, с детских площадок, из домашней обстановки и с прошлогоднего празднования Рождества.

Также сообщалось, что Фокс в четвертый раз стала матерью, родив дочь от Machine Gun Kelly. Для пары этот ребенок стал первым совместным, при этом у актрисы уже есть трое сыновей от бывшего супруга Брайана Остина Грина — Ной, Бодхи и Джорни. В конце 2025 года таблоиды сообщали, что актриса рассталась с музыкантом будучи беременной.