Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:40

Что сделать из старой мото- или велосипедной цепи — четыре простых идеи для домашней мастерской, которые реально пригодятся

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Старые цепи редко получают вторую жизнь — обычно их отправляют в металлолом. На самом деле из отслужившей цепи можно сделать практичные и долговечные приспособления для мастерской, используя минимальный набор инструментов и немного фантазии.

Например, компактный арматурогиб легко собирается из 20-сантиметрового отрезка цепи и пары прутков, а поворотный держатель для отверток делают, разбирая цепь на звенья и соединяя их с втулками и пинами. Из звеньев цепи можно сделать дверные петли для сарая или межкомнатных дверей, а из нескольких пластин и втулок — компактный брелок с открывалкой. Все изделия собираются в домашних условиях за несколько часов и отличаются высокой прочностью, ведь материал цепи рассчитан на значительные нагрузки, а значит, прослужит долго.

Ранее сообщалось, что многие удивляются, но обычная кухонная фольга способна справляться со ржавчиной не хуже дорогих химических средств. Этот метод прост, безопасен и подходит для любых металлических предметов, от столовых приборов до садового инвентаря.

Проверено редакцией
Читайте также
Магнитные бури сегодня, 4 декабря: что будет завтра, бессонница, упадок сил
Общество
Магнитные бури сегодня, 4 декабря: что будет завтра, бессонница, упадок сил
Как понять без анализов, что в вас живут паразиты: тревожные признаки
Семья и жизнь
Как понять без анализов, что в вас живут паразиты: тревожные признаки
Существуют ли карма и закон бумеранга? Почему важно прощать, не держать зла
Семья и жизнь
Существуют ли карма и закон бумеранга? Почему важно прощать, не держать зла
Свежий воздух в комнате без химии — простой метод с содой и лавандой, проверенный экспертами
Общество
Свежий воздух в комнате без химии — простой метод с содой и лавандой, проверенный экспертами
Пластиковые зажимы от хлебных пакетов, которые обычно выбрасывают: неожиданные способы применения дома и на даче, о которых знают немногие
Общество
Пластиковые зажимы от хлебных пакетов, которые обычно выбрасывают: неожиданные способы применения дома и на даче, о которых знают немногие
цепи
советы
лайфхаки
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог напомнила о пользе мандаринов в зимний сезон
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.