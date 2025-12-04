Что сделать из старой мото- или велосипедной цепи — четыре простых идеи для домашней мастерской, которые реально пригодятся

Старые цепи редко получают вторую жизнь — обычно их отправляют в металлолом. На самом деле из отслужившей цепи можно сделать практичные и долговечные приспособления для мастерской, используя минимальный набор инструментов и немного фантазии.

Например, компактный арматурогиб легко собирается из 20-сантиметрового отрезка цепи и пары прутков, а поворотный держатель для отверток делают, разбирая цепь на звенья и соединяя их с втулками и пинами. Из звеньев цепи можно сделать дверные петли для сарая или межкомнатных дверей, а из нескольких пластин и втулок — компактный брелок с открывалкой. Все изделия собираются в домашних условиях за несколько часов и отличаются высокой прочностью, ведь материал цепи рассчитан на значительные нагрузки, а значит, прослужит долго.

