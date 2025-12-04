Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Свежий воздух в комнате без химии — простой метод с содой и лавандой, проверенный экспертами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Часто обычные освежители маскируют запахи, но не устраняют их, а уборка занимает слишком много времени. Есть простой способ, который помогает быстро очистить воздух и наполнить комнату приятным ароматом без агрессивной химии.

Секрет прост: пищевая сода и сушеные травы. Сода поглощает неприятные запахи и действует как природный дезинфектор, а лаванда или ромашка наполняют помещение мягким, ненавязчивым ароматом. Для приготовления достаточно смешать половину стакана соды с двумя чайными ложками сушеной травы, энергично встряхнуть и рассыпать смесь по ковру или полу.

Через несколько минут нужно пропылесосить поверхность — и результат ощутим сразу. Этот метод безопасен для детей и домашних животных, идеален для ковровых покрытий и помогает поддерживать свежесть без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что зимняя куртка пачкается быстрее, чем мы успеваем заметить, а времени на стирку обычно нет. Этот простой прием позволяет за пару минут привести пуховик в порядок и убрать свежие пятна без химчисток и спецсредств. Способ подходит для любых локальных загрязнений и отлично выручает в неожиданных ситуациях.

