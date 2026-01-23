Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:53

«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ

Режиссер Житинкин поздравил Богомолова с должностью и. о. ректора МХАТ

Андрей Житинкин Андрей Житинкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин поздравил своего коллегу Константина Богомолова с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это правильный выбор.

Я хочу поздравить Константина Богомолова, потому что его назначение мне кажется правильным. Он в последнее время очень много говорил о пробелах в театральном образовании. Более того, Богомолов отмечает, что мы теряем на этом будущее, так что теперь ему карты в руки. Я хочу ему пожелать терпения, потому что это заберет огромное количество времени, — высказался Житинкин.

Он добавил, что перед новым ректором стоит важнейшая задача по подготовке уникальных «штучных» специалистов. По его словам, это может изменить будущее театра в условиях текущего перепроизводства кадров.

Новая должность Богомолова — это колоссальная ответственность, это очень много курсов, и, конечно, это будущее театра. Уже давно говорят о перепроизводстве, очень много выпускается даже актеров, которым потом сложно устроиться. Сейчас нужно выпускать штучных специалистов. Если он сможет посвятить себя полностью Школе-студии МХАТ, это было бы, наверное, очень хорошо, потому что энергии ему не занимать, — подытожил Житинкин.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она отметила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

МХАТ
Константин Богомолов
театры
культура
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
