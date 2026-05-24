Игроки и тренерский штаб «Спартака» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве

«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу

ФК «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России по футболу и завоевал трофей в пятый раз. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве.

На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. В основное время счет составил 1:1. Со стороны «Спартака» мяч забил Пабло Солари (37-я минута), а «Краснодара» — Дуглас Аугусто (57-я минута).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

Ранее тольяттинский «Акрон» уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 0:1 в ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. Единственный мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников, также во втором тайме был отменен гол нападающего гостей Саида Алиева.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что чемпионат России по футболу считается одним из самых интересных в Европе. По его словам, каждый год в турнире до последнего матча присутствует интрига, чего часто не хватает ведущим европейским лигам.