В Кремле ответили на планы США по Гренландии Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной

Россия будет вместе со всем миром наблюдать за тем, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер, передает ТАСС.

Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил о позиции главы Белого дома. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп сам говорил, «что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию».

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что РФ не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Он отреагировал на слова Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это якобы сделают Россия или Китай.

Барбин также напомнил слова министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, который на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии. Однако страны НАТО, как заявил посол, активно используют этот миф.