В Кремле ответили на планы США по Гренландии

Россия будет вместе со всем миром наблюдать за тем, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, происходящее носит необычный и экстраординарный характер, передает ТАСС.
Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также напомнил о позиции главы Белого дома. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп сам говорил, «что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию».
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что РФ не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Он отреагировал на слова Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это якобы сделают Россия или Китай.
Барбин также напомнил слова министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, который на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии. Однако страны НАТО, как заявил посол, активно используют этот миф.