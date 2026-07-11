Гороскоп на сегодня, 12 июля: Тельцов ждет успех, Ракам быть осторожнее

Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака обещает самые разные события. Чтобы понять, что звезды приготовили именно вам, стоит заглянуть в точный гороскоп на сегодня — он поможет сориентироваться в потоке дел и настроений.

Гороскоп на сегодня для Овнов обещает день, полный позитива. Вы проснетесь в прекрасном расположении духа и с таким же чувством ляжете спать. Удача будет сопутствовать вам практически во всех начинаниях.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов говорит, что должно случиться то событие, которого вы ждали довольно долго. Возможно, из-за этого вам придется немного скорректировать свои планы, и случится это, как назло, в самый неподходящий момент.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов напоминает, что хорошие мысли приходят не только в вашу голову. Среди идей, которые предлагают окружающие, иногда попадаются очень дельные. Стоит прислушиваться к ним.

Гороскоп на сегодня для Раков предупреждает о череде мелких неудобств. К ним стоит отнестись с философским спокойствием и помнить, что все происходящее в итоге оборачивается к лучшему.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов советует не доверять пустым словам. В этот день лучше верить только фактам и цифрам, да и то не всегда. Прежде чем куда-то отправиться, лучше лишний раз перепроверить маршрут.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев считает этот день подходящим для визита к друзьям или родственникам, которых вы давно не видели. Перед выходом из дома не забудьте плотно поесть и хорошо выспаться, ведь дорога может оказаться долгой.

Гороскоп на воскресенье, 12 июля 2026 года, для всех знаков зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Весов призывает вас различать искреннюю помощь и поощрение чужой безответственности. Будьте внимательны, чтобы кто-то не сел вам на шею, прикрываясь просьбами о поддержке.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов обещает, что нудные и раздражающие люди не смогут испортить вам настроение. Даже если им и удастся привлечь ваше внимание, вы останетесь невозмутимы.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предупреждает о сильном желании действовать на свой страх и риск. Здравый смысл будет отговаривать вас, но подавлять такие порывы опасно. Главное — не переступать рамки закона.

Гороскоп на сегодня для Козерогов сулит хороший шанс получить признание. Для этого нужно будет совершить что-то заметное. Что именно — не так важно, главное, чтобы результат был виден всем.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев советует быть самим собой. Не стоит меняться только потому, что какая-то ваша черта кому-то не понравилась. Пусть люди принимают вас такими, какие вы есть.

Гороскоп на сегодня для Рыб рекомендует прислушиваться к разговорам вокруг. Есть большая вероятность, что кто-то из окружающих невзначай скажет нечто по-настоящему гениальное, что натолкнет вас на важную мысль.

Совет звезд на сегодня

Гороскоп для женщин и мужчин советует в этот день не суетиться и постараться получать удовольствие от мелочей. Относитесь к любым неожиданностям легко и с юмором — именно такой настрой поможет вам извлечь максимум пользы из этого воскресенья.

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