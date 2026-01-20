Главу Звездного городка отправили под домашний арест

Мэра Звездного городка Евгения Баришевского отправили под домашний арест, сообщило РИА Новости. Его подозревают в получении крупной взятки. При этом следователь направлял в суд ходатайство о помещении чиновника под стражу.

Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев сотрудничает со следствием. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

До этого сообщалось, что бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова осудили по статье о получении взятки в особо крупном размере. Экс-градоначальник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что бывший губернатор Рязанской области, сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток. По его словам, общая сумма превышает 270 млн рублей.