Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:23

Главу Звездного городка отправили под домашний арест

Мэра Звездного городка Баришевского отправили под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мэра Звездного городка Евгения Баришевского отправили под домашний арест, сообщило РИА Новости. Его подозревают в получении крупной взятки. При этом следователь направлял в суд ходатайство о помещении чиновника под стражу.

Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев сотрудничает со следствием. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

До этого сообщалось, что бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова осудили по статье о получении взятки в особо крупном размере. Экс-градоначальник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что бывший губернатор Рязанской области, сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток. По его словам, общая сумма превышает 270 млн рублей.

Россия
домашние аресты
суды
взятки
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Ozon пересмотрел тип перевозок транспортными компаниями
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.