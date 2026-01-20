Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:21

Арестованный за взятки экс-глава УМВД Медведев сотрудничает со следствием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев сотрудничает со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Обвиняемый сотрудничает со следствием, дает показания, — уточнил собеседник агентства.

Ранее бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова осудили по статье о получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, оштрафовав на 11 млн рублей. По данным следствия, он получил не менее 1,1 млн рублей от подмосковных бизнесменов за помощь в захвате рынка ритуальных услуг в городе.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Его обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство.

