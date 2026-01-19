Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку Бывшего главу Владимира Наумова осудили на восемь лет по делу о взятке

Бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова осудили по статье о получении взятки в особо купном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Экс-градоначальник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Суд установил, что в ноябре 2023 года двое бизнесменов из Подмосковья предложили Наумову регулярные выплаты. Взамен они просили помочь им закрепиться в сфере ритуальных услуг во Владимире.

Исполняя договоренность, Наумов устроил нужных людей на руководящие посты в муниципальных предприятиях, которые занимаются кладбищами и похоронами. Он также помог принять особые правила, которые давали преимущество этим компаниям и мешали работать их конкурентам.

За свою помощь экс-мэр получил не менее 1,1 млн рублей. Деньги ему передавали прямо в здании мэрии и на парковке рядом с ней. Наумов вину признал.

Помимо тюремного срока, его оштрафовали на 11 млн рублей, а также отобрали 1,1 млн рублей, которые он получил в виде взятки. Наумову запретили на пять лет занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в силу.

