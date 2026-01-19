Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:21

Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку

Бывшего главу Владимира Наумова осудили на восемь лет по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова осудили по статье о получении взятки в особо купном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Экс-градоначальник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Суд установил, что в ноябре 2023 года двое бизнесменов из Подмосковья предложили Наумову регулярные выплаты. Взамен они просили помочь им закрепиться в сфере ритуальных услуг во Владимире.

Исполняя договоренность, Наумов устроил нужных людей на руководящие посты в муниципальных предприятиях, которые занимаются кладбищами и похоронами. Он также помог принять особые правила, которые давали преимущество этим компаниям и мешали работать их конкурентам.

За свою помощь экс-мэр получил не менее 1,1 млн рублей. Деньги ему передавали прямо в здании мэрии и на парковке рядом с ней. Наумов вину признал.

Помимо тюремного срока, его оштрафовали на 11 млн рублей, а также отобрали 1,1 млн рублей, которые он получил в виде взятки. Наумову запретили на пять лет занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что бывший губернатор Рязанской области, сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток. По его словам, общая сумма превышает 270 млн рублей.

Россия
Владимирская область
прокуратура
мэры
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.