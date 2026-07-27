Суп из духовки — это реально и вкусно. Беру томаты, перец и чеснок — готовлю испанскую классику

Беру томаты, болгарский и острый перец, красный лук и чеснок — запекаю до румяности, чтобы раскрыть сладость. Потом взбиваю их с огурцами, тмином, копченой паприкой и льдом. Получается густой, шелковистый гаспачо с дымным шлейфом — подаю ледяным с тартаром из свежих овощей.

Ингредиенты

Томаты — 860–900 г, красный болгарский перец — 250 г, огурцы — 250 г, красный лук — 120 г, чеснок — 5–6 зубчиков, острый красный перец — 1/2 шт., лед / холодная вода — 100–120 мл, оливковое масло — 2 ст. л., масло авокадо — 1 ст. л., винный или яблочный уксус — 2 ст. л., тмин — 1/2 ч. л., сладкая паприка — 1 ч. л., копченая паприка — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу томаты и лук крупно, чищу перцы от семян и тоже рублю. Чеснок оставляю в кожуре — так он пропарится и станет нежным. Выкладываю все на противень, сбрызгиваю маслом авокадо, солю и отправляю в духовку на 30 минут при 220 °C. Тем временем чищу огурцы от кожуры и режу их кусками. Перекладываю запеченные овощи вместе с соком в блендер, добавляю огурцы, все специи, уксус, оливковое масло и лед. Взбиваю до гладкости, при желании протираю через сито, регулирую густоту водой и ставлю в холодильник на 1–2 часа. Подаю ледяным с тартаром из свежих огурцов и помидоров.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда запекаешь помидоры с луком и чесноком, кухня наполняется фантастическим ароматом. Через час я взбил все с огурцами и добавил лед — суп получился гуще, чем обычный, и без кислинки. Самое неожиданное: холодный, он не теряет сладости запеченных овощей. Хранится в холодильнике два дня, становится только лучше.