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27 июля 2026 в 12:18

ВС России освободили населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России освободили Коммунаровку в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы РФ освободили село Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в мессенджере МАКС. На направлении работали подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России ночью 27 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ. По информации ведомства, в порту Николаев поражены два сухогруза.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение населенного пункта Белицкое позволило перерезать важные пути снабжения украинских войск. Он назвал потерю этого логистического узла существенным ударом по обороноспособности группировки ВСУ на данном направлении.

До этого стало известно, что российские военнослужащие сорвали контратаку ВСУ в районе Хотеня Сумской области. По данным источника, украинское командование отправило на штурм бойцов 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти».

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