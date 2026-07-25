Укроп и петрушка будут нежными до осени: секретная хитрость с обычными ножницами

Укроп и петрушка будут нежными до осени: секретная хитрость с обычными ножницами

В июле зелень начинает готовиться к цветению, из-за чего листья становятся жесткими и теряют свой аромат. Но продлить ее свежесть и нежность можно без особых усилий. Достаточно вовремя взять в руки ножницы.

Как только укроп, петрушка, кинза или салат начинают вытягиваться, срежьте верхнюю треть побега вместе с зачатком цветоноса. Делать это лучше утром или вечером, используя острый секатор или ножницы.

После обрезки растения хорошо полейте. При желании можно подкормить их слабым травяным настоем. Повторяйте процедуру каждые 7–10 дней — это поможет зелени наращивать молодые боковые побеги вместо формирования семян.

Такой простой прием позволяет собирать сочные и ароматные листья гораздо дольше, вплоть до начала осени.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь регулярно подстригает зелень в середине лета. Дополнительный совет: никогда не срезайте все растение целиком — оставшиеся листья помогут ему быстрее восстановиться и дать новый урожай.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.