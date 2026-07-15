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15 июля 2026 в 13:30

Мой рецепт лечо из кабачков «пальчики оближешь» — зимой баночки уходят первыми, вкуснее любых закаток

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, сладкий перец, помидоры и морковь — тушу все в томатном соке до мягкости и закрываю в банки, чтобы зимой доставать кусочек солнечного лета к каждому обеду. Это лечо получается густым, ароматным, с балансом кисло-сладкого вкуса и легкой пикантностью чеснока и специй.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян), 1,5 кг сладкого болгарского перца (лучше разноцветного), 2 кг спелых помидоров (или 1,5 л томатного сока), 0,5 кг моркови, 0,5 кг репчатого лука, 200 мл растительного масла, 150 г сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл 9% уксуса, 4–5 зубчиков чеснока, черный и душистый перец, паприка, лавровый лист по вкусу. Кабачки нарежьте кубиками со стороной 2–3 см, перец — крупными квадратами, морковь — соломкой или кружками, лук — полукольцами. Помидоры пропустите через мясорубку или блендер в пюре (или возьмите готовый сок). В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до мягкости 5–7 минут. Добавьте кабачки и перец, перемешайте и томите 10 минут. Влейте томатное пюре (или сок), добавьте соль, сахар, специи и тушите на среднем огне под крышкой 30–40 минут, пока кабачки не станут полупрозрачными. В самом конце добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите 5 минут, снимите с огня. Разлейте лечо по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла 5 банок кабачкового лечо в прошлом сезоне — домашние открыли первую еще до зимы и съели за неделю. Я уменьшила сахар до 100 г и добавила острый перец для пикантности. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок для мягкости. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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