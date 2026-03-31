31 марта 2026 в 06:15

Легендарный французский омлет! Готовим пуляр: нежнее и вкуснее обычного

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Омлет матушки Пуляр — это гастрономическая легенда Франции. Говорят, что в XIX веке хозяйка постоялого двора на острове Мон-Сен-Мишель придумала этот рецепт, чтобы быстро и сытно кормить паломников. Главная фишка этого блюда — его необычный вид: ярко-желтая корочка снаружи и белоснежное упругое облако белка внутри. По вкусу он напоминает несладкое суфле.

Для приготовления этого омлета вам понадобится всего 2–3 яйца и 2 ст. л. молока или сливок. Аккуратно разделите белки и желтки. К желткам влейте молоко и добавьте щепотку соли, взболтайте вилкой до однородного состояния. Белки же взбейте миксером с щепоткой соли до крепких, устойчивых пиков — как для меренги. Именно этот воздух внутри белков поднимет омлет на несколько сантиметров без всяких разрыхлителей.

Смажьте сковороду кусочком сливочного масла, разогрейте ее. Первым делом вылейте желтки и распределите их тонким ровным блином по всему дну. Как только желток схватится (на это уйдет всего 1-2 минуты), осторожно выложите сверху взбитые белки и разровняйте лопаткой, не смешивая слои. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 7–10 минут. За это время белки пропекутся, поднимутся, а омлет приобретет воздушную структуру. Подавайте сразу же — пока он не осел.

  • Совет: не открывайте крышку слишком часто в процессе готовки, чтобы холодный воздух не осадил белковую пену. Если хотите добавить пикантности, посыпьте слой желтка тертым пармезаном перед тем, как выкладывать белки.

омлеты
завтраки
рецепты
простой рецепт
кулинария
быстрый рецепт
рецепт
Анастасия Фомина
