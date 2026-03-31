Легендарный французский омлет! Готовим пуляр: нежнее и вкуснее обычного

Омлет матушки Пуляр — это гастрономическая легенда Франции. Говорят, что в XIX веке хозяйка постоялого двора на острове Мон-Сен-Мишель придумала этот рецепт, чтобы быстро и сытно кормить паломников. Главная фишка этого блюда — его необычный вид: ярко-желтая корочка снаружи и белоснежное упругое облако белка внутри. По вкусу он напоминает несладкое суфле.

Для приготовления этого омлета вам понадобится всего 2–3 яйца и 2 ст. л. молока или сливок. Аккуратно разделите белки и желтки. К желткам влейте молоко и добавьте щепотку соли, взболтайте вилкой до однородного состояния. Белки же взбейте миксером с щепоткой соли до крепких, устойчивых пиков — как для меренги. Именно этот воздух внутри белков поднимет омлет на несколько сантиметров без всяких разрыхлителей.

Смажьте сковороду кусочком сливочного масла, разогрейте ее. Первым делом вылейте желтки и распределите их тонким ровным блином по всему дну. Как только желток схватится (на это уйдет всего 1-2 минуты), осторожно выложите сверху взбитые белки и разровняйте лопаткой, не смешивая слои. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 7–10 минут. За это время белки пропекутся, поднимутся, а омлет приобретет воздушную структуру. Подавайте сразу же — пока он не осел.

Совет: не открывайте крышку слишком часто в процессе готовки, чтобы холодный воздух не осадил белковую пену. Если хотите добавить пикантности, посыпьте слой желтка тертым пармезаном перед тем, как выкладывать белки.

