19 апреля 2026 в 09:17

Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужно ядерное оружие

Лукашенко назвал тактическое ядерное оружие в Белоруссии фактором защиты

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Тактическое ядерное оружие в Белоруссии — фактор защиты, заявил глава государства Александр Лукашенко. В интервью телеканалу RT он отметил, что не было другой причины завозить в республику этот тип вооружений.

Это фактор нашей защиты, нашей безопасности, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил, что противовоздушная оборона — важнейшее звено системы военной безопасности государства. По его словам, значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО в дальнейшем будет только усиливаться.

В начале апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки. Стандартные проверки в мирных условиях нецелесообразны, добавил он.

До этого Лукашенко указал, что Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года. Глава государства во время совещания по развитию ВПК указал на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

