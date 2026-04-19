Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужно ядерное оружие Лукашенко назвал тактическое ядерное оружие в Белоруссии фактором защиты

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии — фактор защиты, заявил глава государства Александр Лукашенко. В интервью телеканалу RT он отметил, что не было другой причины завозить в республику этот тип вооружений.

Это фактор нашей защиты, нашей безопасности, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил, что противовоздушная оборона — важнейшее звено системы военной безопасности государства. По его словам, значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО в дальнейшем будет только усиливаться.

В начале апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки. Стандартные проверки в мирных условиях нецелесообразны, добавил он.

До этого Лукашенко указал, что Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года. Глава государства во время совещания по развитию ВПК указал на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны.