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18 июня 2026 в 14:51

«Началась паника»: самолет с россиянами не долетел из Касабланки до Москвы

Рейс из Касабланки до Москвы перенаправили в Петербург из-за дронов

Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Рейс Касабланка — Москва авиакомпании Royal Air Maroc был перенаправлен в Санкт-Петербург из-за беспилотной опасности в столице, передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со слов пассажиров. Пассажирка рейса Анастасия сообщила, что чемоданы выгрузили из самолета, а затем снова загрузили обратно, при этом представители авиакомпании на связь не выходили.

Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение о вылете в Москву. Но они почти сутки на работе, лететь им нельзя. Мы сидим больше семи часов. Здесь маленькие дети, пожилые люди, многим стало плохо без воздуха. В самолете началась паника, — сказала она.

Борт AT220, вылетевший из Марокко, должен был приземлиться в Шереметьево в шесть утра, но столичные аэропорты закрыли, и самолет направили в Пулково. К моменту посадки в Петербурге пассажиры провели в самолете уже восемь часов. Одной из пассажирок стало плохо.

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что в Краснодарском крае воздушное судно Ан-2 совершило экстренную посадку. Происшествие случилось вечером 6 июня на территории Славянского района. Пилот не пострадал.

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