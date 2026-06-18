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18 июня 2026 в 16:01

Собянин рассказал, есть ли пострадавшие при ударе БПЛА по НПЗ в Капотне

Собянин: никто не пострадал при ударе БПЛА по НПЗ в Капотне

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Никто не пострадал при ударе БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, пожар, возникший из-за атаки, в основном локализован.

Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что атака дронов на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года. Тогда же появились данные, что с начала суток силы ПВО перехватили 85 БПЛА. До этого рекордом считалось 17 мая, когда в первой половине суток было сбито 83 беспилотника.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили 555 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

До этого на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Москва
Россия
Сергей Собянин
атаки БПЛА
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