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18 июня 2026 в 15:43

Стало известно, какой приговор суд вынес сценаристу «Счастливы вместе»

Суд приговорил сценариста «Счастливы вместе» к шести годам и семи месяцам тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Москве Измайловский районный суд приговорил сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового к шести годам и семи месяцам колонии, передает корреспондент ТАСС. Присяжные признали его виновным в смерти бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина.

Назначить Берестовому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет семь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявила судья на заседании.

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года во время застолья в квартире Берестового, куда Лукин пришел в гости. В ходе распития алкоголя погибший попросил у хозяина 50 тыс. рублей в долг, но получил отказ. Между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Лукин нанес Берестовому несколько ударов, а затем схватил нож.

В ответ сценарист также взял нож и нанес оппоненту более 50 ран. После случившегося Берестовой сам вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть Лукина, а сам сценарист был госпитализирован. На суде подсудимый признал свою вину в причинении смерти, но защита настаивала на отсутствии умысла на убийство, утверждая, что Берестовой действовал в рамках самообороны.

Ранее обвинение в ходе заседания в Измайловском суде Москвы запросило девять лет колонии для сценариста сериала «Счастливы вместе» по делу об убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Берестовому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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