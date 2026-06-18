«Молиться прежде всего»: Астахов призвал поддержать отца Хворостовского

Отцу оперного певца Дмитрия Хворостовского Александру Хворостовскому, который потерял супругу Людмилу, необходимо оказать поддержку, заявил адвокат Павел Астахов на траурной церемонии. Он назвал молитвы и отпевание важнейшими действиями для верующих людей, передает корреспондент NEWS.ru.

Я понимаю, насколько сложно. Нет, неправильно говорю. Я не понимаю, насколько сложно Александру Степановичу сейчас, но от нас с вами зависит, как Александр Степанович сейчас переживет это. Поэтому надо его поддержать. Надо продолжать любить его, Людмилу Петровну и Диму (Дмитрия Хворостовского. — NEWS.ru). Молиться о них прежде всего, — сказал Астахов.

Он выразил признательность отцу Алексею за отпевание. По его словам, этот обряд считается ключевым для верующих, выражающих уважение к покойной.

Если мы действительно любим и уважаем этого человека, продолжаем за него молиться. Должны продолжать молиться. Особенно эти первые девять дней, потом 40 дней, когда душа еще растеряна, но уже встречается с Богом, — заключил адвокат.

Хворостовская скончалась в возрасте 90 лет после тяжелой болезни. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов выразил соболезнования родным усопшей, а также отметил, что власти региона окажут необходимую помощь в организации похорон.