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18 июня 2026 в 14:34

«Отпустили меня»: адвокат Астахов рассказал о вещем сне с Хворостовским

Адвокат Астахов: в вещем сне Хворостовский явился в светлой рубашке

Адвокат Павел Астахов Адвокат Павел Астахов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Адвокат Павел Астахов рассказал о вещем сне, в котором ему явился его друг, оперный певец Дмитрий Хворостовский спустя год после кончины, передает с церемонии прощания с его матерью Людмилой Хворостовской корреспондент NEWS.ru. По словам защитника, в отличие от прежних мрачных видений, на этот раз певец предстал в светлой рубашке и сообщил об отпущении, что юрист истолковал как знак пребывания души артиста в Царствии Небесном.

Первые двенадцать месяцев после ухода певца юрист видел его несколько раз, причем в этих снах артист всегда представал в черном одеянии, а его окружали устрашающие личности. Однако по прошествии года картина кардинально изменилась

А потом вдруг, когда год исполнился, он в рубашке светлой, с закатными рукавами, как он нам любил говорить, выходит и говорит: «А что это вы здесь собрались?» Вот такой Дима. Я говорю: «Дима, я так рад тебя видеть». Он говорит «А меня отпустили?». То есть, это лучшее доказательство того, что душа его действительно в Царствии Небесном. И все то, что было накоплено, как у каждого нас за всю жизнь, благодаря молитвам нашим, и его, конечно, делам светлым, все осталось в прошлом, — сказал Астахов.

Юрист также напомнил о проповеди, где говорилось о вечной жизни. Астахов призвал собравшихся объединиться в молитве за Людмилу Петровну и оказывать поддержку Александру Степановичу, сохраняя о них добрую память.

Хворостовская скончалась в возрасте 90 лет после тяжелой болезни. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов выразил соболезнования родным усопшей, а также отметил, что власти региона окажут необходимую помощь в организации похорон.

Москва
Павел Астахов
Дмитрий Хворостовский
церемонии прощания
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