«Строгая была»: Астахов о матери Хворостовского

В воспитании оперного певца Дмитрия Хворостовского решающую роль сыграла его мать Людмила Петровна, заявил на церемонии прощания с ней адвокат Павел Астахов. Он также напомнил, что имя артиста увековечено в названиях улиц, учебных заведений, самолета и аэропорта, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что память о Диме живет. Люди постоянно вспоминают, пишут. Его именем называют улицы, учебные заведения, самолет назван его именем, аэропорт назван его именем. То есть Дима продолжает жить с нами. И, конечно, в Диме слились два главных человека, — сказал Астахов.

Адвокат подчеркнул, что личность артиста сформировали два родителя — Александр Степанович и Людмила Петровна, причем именно мать, по его словам, сыграла ключевую роль. Как неоднократно говорил сам певец: «Моим самым строгим воспитателем мама была, а наставником папа».

Потому что мама, конечно, добилась того, что Дима стал великим. Это дисциплина, порожденная Людмилой Петровной. Это ее строгость, аскетизм даже в какой-то степени. Строгость, прежде всего, к себе. Потому что она всегда была такой аккуратной, любящей мамой, заботливой, но при этом строгой, — заключил адвокат.

Ранее министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил о смерти Людмилы Хворостовской. Ей было 90 лет. Власти региона выразили соболезнования семье и пообещали оказать помощь в организации похорон.