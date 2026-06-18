Психолог назвал неожиданную опасность онлайн-игр для детей

Онлайн-игры обесценивают понятие жизни у детей, давая им искаженное представление о реальности, предупредил в беседе с «Москвой 24» психолог Андрей Зберовский. Он отметил, что видеоигры могут вызвать у ребенка иллюзорное ощущение своего могущества. По словам психолога, многие подростки уходят в виртуальный интерактив, разочаровавшись в соцсетях из-за несоответствия «идеальным» образам.

Молодые поколения, которые хорошо понимают, что это картинка, глянцевая обманка, разочаровываются в соцсетях. Они не хотят, чтобы им навязывали чужие шаблоны жизни, чувствовать себя хуже по сравнению с успешными блогерами-миллионниками, — пояснил Зберовский.

По его мнению, чтобы ребенок не уходил с головой в иллюзорный мир, важно найти интересные занятия в реальной жизни, например спорт или творчество, а также проводить больше времени с родителями — гулять, ходить на рыбалку, смотреть сериал, ездить на дачу. Он подчеркнул, что запрещать видеоигры или ограничивать их, как правило, бессмысленно; если родители не проводят с ребенком время, то его воспитывают люди из соцсетей или с улицы, что ведет к потере управляемости, поэтому важно больше общаться.

Ранее детский психиатр Кристина Перепечина заявила, что агрессия, проблемы с контролем эмоций, ухудшение памяти и концентрации внимания, проявление упрямства и капризность могут сигнализировать о тревожном расстройстве у ребенка. По ее словам, «плохим поведением» дети лишь пытаются справиться с внутренним напряжением и страхом.