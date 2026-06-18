Боец самообороны пострадал при детонации дрона ВСУ в Шебекино, сообщил оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале. У него диагностировали ранение голени, после осмотра врачей его отпустили на амбулаторное лечение. В результате атаки повреждена машина УАЗ.

В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Шебекино повреждены фасад коммерческого объекта, автобус, две грузовые машины и шесть легковых автомобилей. Также под удары ВСУ попали поселки Красная Яруга и Быценков, села Замостье и Долгое.

Ранее два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область. В оперштабе региона уточнили, что в ходе удара дрона по поселку Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины, он обратился к врачам за медпомощью. Кроме того, в Новой Таволжанке из-за детонации дрона пострадала мирная жительница. Она получила ушиб мягких тканей головы, ее отпустили на амбулаторное лечение.