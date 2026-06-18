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18 июня 2026 в 10:41

Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом

Мужчина погиб, еще один пострадал при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил оперштаб региона в МАКСе. При этом пострадал его сын, его доставили в больницу с осколочными ранениями спины и плеча.

В Ракитянском округе в районе села Борисполье дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в селе Степановка 61-летняя женщина пострадала при атаке ВСУ. По его словам, она получила осколочные ранения, ее госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле временно перекрыли движение транспорта на одном из выездов из города. Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности.

17 июня глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины по городу-спутнику Запорожской АЭС пострадали четыре человека. Один из раненых скончался на месте происшествия от полученных травм.

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