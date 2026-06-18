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18 июня 2026 в 11:17

В Кремле назвали Трампа сильным политиком

Ушаков назвал Трампа сильным политиком, который придерживается своих взглядов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп — сильный политик, заявил ИС «Вести» помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что глава Белого дома придерживается своих взглядов, несмотря на влияние европейцев.

Европейцы неполезное влияние оказывают — это понятно, но Трамп тоже — он сильный политик, придерживается своих взглядов, — сказал Ушаков.

Ранее Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс стран в вопросе конфликта США и Израиля с Ираном. Он заявил, что Москва и Пекин могли сделать конфликт для Штатов «более сложным».

Президент США также заявил, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. Он выразил мнение, что через несколько лет Пекин может приблизиться к уровню Москвы и Вашингтона по объему ядерного потенциала.

До этого Трамп отметил, что Россия добивается урегулирования украинского конфликта. Американский лидер выразил уверенность в том, что кризис в конечном счете удастся преодолеть.

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Дональд Трамп
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