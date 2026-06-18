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18 июня 2026 в 11:45

Врач назвал заболевания, при которых может дергаться глаз

Врач Умнов: подергивание глаза может быть симптомом перенапряжения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дергающийся глаз может быть симптомом перенапряжения, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что такой признак также может быть сигналом более серьезных заболеваний.

В частности, тики могут быть ассоциированы с психоневрологическими расстройствами, такими как синдром Туретта или расстройства аутистического спектра, — рассказал Умнов.

Врач подчеркнул, что причинами такого симптома также могут быть бешенство и черепно-мозговая травма. По его словам, еще одной причиной может быть дефицит витаминов.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что при нервном тике глаз можно обратиться к неврологу и пройти соответствующее лечение или попытаться самостоятельно побороть проблему, разобравшись в причинах своего стресса. По мнению врача, любые подергивания невротического характера сигнализируют, что человек долгое время находится в постоянном напряжении.

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