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18 июня 2026 в 11:59

Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях

Мишустин: Россия и ее соседи могут стать лидерами креативных индустрий

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия и окружающие ее государства обладают достаточным потенциалом для завоевания мирового лидерства в креативных индустриях, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии международной конференции по укреплению культурных связей. По его словам, развитие креативной экономики открывает новые рабочие места, способствует самореализации молодежи и выпуску конкурентоспособных продуктов, сообщает ТАСС.

Развитие креативной экономики в наших государствах помогает созданию новых рабочих мест, способствует самореализации молодежи, увеличивает выпуск востребованных и уникальных продуктов, повышает конкурентоспособность на глобальном уровне. И конечно, это очень важно для сохранения культурного наследия, — отметил премьер.

Он подчеркнул значимость сохранения культурного наследия как неотъемлемой части стратегии. Мишустин призвал к скоординированным действиям, базирующимся на исторических традициях и единых ценностях, отметив, что необходимый настрой уже сформирован. Успех достижим при условии солидарных усилий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года. Ответственным за выполнение задачи назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

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