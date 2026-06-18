Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается

Россия возвращается к основам советского образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он отметил, что эту систему никто никогда не отменит и не заменит, передает ТАСС.

Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, — сказал Мишустин.

Ранее замглавы Министерства просвещения РФ Владимир Желонкин заявил, что ведомство не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения. По его словам, там считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что базовый уровень новой системы высшего образования в России займет от четырех до шести лет. Он добавил, что специализированный уровень растянется от одного до двух лет. Вице-премьер подчеркнул, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее и теперь настало время выстраивать собственную суверенную модель образования.